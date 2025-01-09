Canik'te Zabıta Ekiplerinden 2024'te 3 Bin 673 Denetim - Son Dakika
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Canik'te Zabıta Ekiplerinden 2024'te 3 Bin 673 Denetim

Canik\'te Zabıta Ekiplerinden 2024\'te 3 Bin 673 Denetim

Samsun'un Canik Belediyesi zabıta ekipleri, 2024 yılında ilçede binlerce denetim gerçekleştirerek işletmelerin hijyen, fiyat uygunluğu ve tüketim tarihlerini kontrol etti.

09.01.2025 15:49  Güncelleme: 15:50
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Samsun'un Canik Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından 2024 yılında ilçede toplam 3 bin 673 denetim gerçekleştirildi.

Canik Belediyesi, ilçede vatandaşların güvenliği, sağlığı ve huzuru için denetim ve kontrollerine devam ediyor. 2024 yılında ilçe genelinde 3 bin 673 denetim ve kontrol gerçekleştiren Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren işletmeleri ve kurulan semt pazarlarını denetledi. 2024 yılı içerisinde bölge kontrollerine de devam eden ekipler, vatandaşlardan gelen talepler üzerine şok denetimler gerçekleştirerek sahada denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde sürdürüyor.

Gerçekleştirdiği denetimlerde işletmelerde satışı yapılan ürünlerin raf ve kasa, fiyat uygunluğunu, gramajını ve son tüketim tarihini dikkatle kontrol eden Canik Zabıtası, işletmelerin hijyen ve saklama şartlarını titizlikle inceleyerek gerekli kriterleri karşılamayan ürünlerin satılmasına ve uygunsuz ortamlarda satış gerçekleştirilmesine izin vermiyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için ilçede denetim ve kontrolleri yoğun bir şekilde sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Canik'te Zabıta Ekiplerinden 2024'te 3 Bin 673 Denetim - Son Dakika

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