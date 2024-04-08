Çankaya Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

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Çankaya Belediye Meclisi, Başkan Hüseyin Can Güner yönetiminde yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Başkan Güner, "Umuyorum ki, 5 yıl boyunca gayet verimli, uyumlu sağlıklı bir çalışma yürüteceğiz" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 65,26 oy alarak göreve başlayan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yeni dönem meclis üyeleriyle ve siyasi parti temsilcileriyle ilk meclis toplantısını yaptı.

Toplantıda, 1. Başkanvekilliği'ne Veli Şahin; 2. Başkanvekilliği'ne ise Fevzi Gümüş seçilidi. Başkanvekilliği seçimlerinin ardından Çankaya Meclisi Encümen üyelerini de belirleyen üyeler, encümenliğe Gülüzar Üzgün, Sercan Kavak ve Fevzi Gümüş'ü getirdi.

Meclis toplantısında açılış konuşmasını yapan Güner, şunları söyledi:

"YÜKSEK DESTEKLE GÖREVE BAŞLADIK"

"İkinci yüzyılın ilk yerel seçimini gerçekleştirdik. Çankaya'da sahadaki seçim çalışmalarımızı karşılıklı anlayış ve saygın bir şekilde yürütmeye gayret gösterdik. Çankaya'da herhangi bir olumsuz örnek oluşturmayacak, tatsız hadise çıkarmayacak şekilde seçimleri huzurla tamamladık. Ankara'da da Türkiye'de de yurttaşımız siyasal anlamda bir mesaj verdi, bir irade ortaya koydu. Çankaya'da bugüne kadarki meclis tablosuna göre de yeniliklerle değişimlerle, belediye başkanlığı noktasında da geçmişe göre partimize verilen daha yüksek destekle göreve başladık. Ben seçim sonuçlarının tüm yurttaşlarımıza Çankaya'ya Ankara'ya hayırlı olmasını diliyorum.

Belediye Meclisi'mizde çok yetkin çok nitelikli arkadaşlarımızın olduğunu ve Belediye Meclis üyelerimizin tümünü eksiksiz olarak çalışma arkadaşımız olarak göreceğimizi ve birlikte bu kent için çalışacağımızı ifade etmiştim. Yine aynı noktadayım. Bu kent için birlikte çalışmayı, yapıcı önerilerden, eleştirilerden memnuniyet duyarak önümüzdeki dönemin yol haritasını çizmeyi ve 5 yıl boyunca Çankaya'ya en iyi nasıl hizmet edebiliriz mücadelesini vermeyi planlıyorum. Bu anlamda da tüm Meclis üyelerimizin de bu sürece katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Umuyorum ki, 5 yıl boyunca gayet verimli, uyumlu sağlıklı bir çalışma yürüteceğiz."