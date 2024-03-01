Çankaya Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri

Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü "Eşitlik ve Farkındalık Ayı" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. 4 Mart'ta başlayıp 21 Mart'a kadar devam edecek etkinlikler çerçevesinde Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Gürbüz Toplantı Salonu, panel, sergi, söyleşi, konser ve film gösterimlerine ev sahipliği yapacak.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen projeleriyle ilk "Mor Bayrak" sahibi yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını önceleyen çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlanan "Eşitlik ve Farkındalık Ayı" programı, 4 Mart'ta başlayacak. Etkinlikler kapsamında panel, sergi, söyleşi, konser ve film gösterimleri, Başkentlilerle buluşacak. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Gürbüz Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek programda bu yıl, "Eşitlik ve umudu büyütmek için bir aradayız" teması işlenecek. "Eşitlik ve Farkındalık Ayı" boyunca birbirinden farklı konuların ön plana çıkacağı programa, hak temelli çalışan kadın ve LGBTİ örgütleri katılacak.
PANELLER, SÖYLEŞİLER VE FİLM GÖSTERİMLERİ
20 STK'nın yer alacağı program "Afette Kadınlar" paneliyle başlayacak. Etkinlikler, "Laikliğin ve Medeni Kanunun Vazgeçilmezliği", "Cinsel Haklar Bağlamında HPV'yi Konuşuyoruz", "Doku'narak Yeni Bir Düşünmeye Doğru", "Sporda Eşitlikte Yerel Yönetimlerin Rolü" başlıklı paneller ve söyleşilerin yanı sıra "Alice Guy'ın 13 Kısa Filmi" ve "Kim Mihri?" film gösterimleri ile devam edecek.
KADINLAR DOSTLUK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
4 Mart'ta açılacak "Cumhuriyet'in Öncü Kadınları" sergisi de 18 Mart'a kadar Füreya Koral Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek. Programda ayrıca "Kız Çocuklarının Adalete Erişimi ve Madam Curie'nin Animasyonları" çocuk etkinliği de yer alacak. 5 Mart'ta Burçe Karaca'nın piyano dinletisi gerçekleştirilecek. 9 Mart'ta sevilen müzik grubu VEGA, DTÇSM'de sahne alacak. Ücretsiz düzenlenen konserin yer fişleri, 4 Mart'tan itibaren Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden temin edilebilecek. Etkinliğin son günü olan 21 Mart'ta ise TED Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda programa katılan STK'ların da yer aldığı bir dostluk maçı yapılacak.
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