Çankaya Belediyesi, Akpınar ve Emek Mahalleleri\'nde Aile Sağlığı Merkezleri Açıyor

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Çankaya Belediyesi, Akpınar ve Emek Mahalleleri'nde yapım çalışmalarında sona gelinen aile sağlığı merkezlerini halkın hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesi, iki yeni aile sağlığı merkezini daha ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor. Akpınar Mahallesi'nde açılacak Akpınar Aile Sağlığı Merkezi ve Emek Mahallesi'nde açılacak Emek Aile Sağlığı Merkezi'nde binanın demirbaşları ve tıbbi malzemelerin bir kısmı yerleştirilmek üzere merkezlere getirilirken, dış mekandaki boya ve tretuvar çalışmaları da tamamlandı.

Aile Sağlığı Merkezleri içerisinde poliklinik muayene odası, acil müdahale odası, aşı bebek-çocuk izlem odası, gebe izlem ve emzirme odası yer alıyor. Bölgedeki sağlık ihtiyaçlarına yönelik önemli bir destek olması hedeflenen aile sağlığı merkezleri birinci basamakta vatandaşlara daha etkili bir sağlık hizmeti sunulmasına katkıda bulunacak.

Emek Aile Sağlığı Merkezi, Emek Mahallesi Kırım Caddesi No: 11'de, Akpınar Aile Sağlığı Merkezi de Akpınar Mahallesi 843. Sokak'ta hizmet verecek.