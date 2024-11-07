Çankaya Belediyesi'nden Yaşlılara Evde Bakım ve Sosyalleşme Hizmeti

Yerel

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, "Evde Bakım" uygulaması kapsamında yaşlı, engelli ve hastalığı nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara kişisel bakım hizmeti veriyor. Bahar Evleri'nde düzenlenen etkinliklerle ise ileri yaştaki ilçe sakinlerinin sosyalleşmelerine katkı sağlanıyor.

Çankaya Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında maddi imkanı bulunmayan, engeli veya rahatsızlığı sebebiyle evden çıkacak durumu olmayan vatandaşlara evde bakım hizmeti veriyor. Hizmet çerçevesinde yürütülen "Evde Sağlık" uygulamasının yanı sıra yaşlı, engelli ve hastalığı nedeniyle evden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmeti de sunuluyor.

Ücretsiz sunulan hizmetten 2024 yılı içinde toplam 711 vatandaş yararlandı. Evde Sağlık hizmeti ile de son 6 ayda bin 730 vatandaşa birinci basamak sağlık hizmeti verildi.

İhtiyacı olan vatandaşlar, 444 06 01 numaralı İletişim Merkezi'ni ya da 0 312 458 89 00/1179'u arayarak hizmetten yararlanabilecek. Çankaya Belediyesi'nin ileri yaştaki vatandaşlara sosyalleşme imkanı sağlayan Bahar Evleri'ne gelen ziyaretçiler de zaman zaman bu hizmetten yararlanabilecek.

Çankayalılar, Bahar Evleri'nde sosyalleşiyor

Çankaya Belediyesi, ileri yaştaki vatandaşların kaliteli zaman geçirmesi ve sosyalleşmesi için Ayrancı, Cebeci, Sokullu, Mutlukent ve Çayyolu Bahar Evleri'nde sosyal hizmetlerini de sürdürüyor. Yaş almış Çankayalıların buluşma noktası haline gelen Bahar Evlerinden son 6 ayda 16 bin 454 vatandaş yararlandı.

Ziyaretçilerin hoşça zaman geçirebilmeleri için birçok etkinliğin düzenlendiği Bahar Evleri'nde; sağlık seminerlerinden konserlere, gezilerden film gösterimlerine, farklı alanlarda çok sayıda sosyal ve kültürel faaliyet yapılıyor. Bahar Evleri üyeleri için ileri yaşın getirdiği Demans ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı önlem almak amacıyla zihni aktive eden akıl oyunları etkinlikleri düzenleniyor. Bahar Evleri'nde ayrıca yılbaşı, Yaşlılar Haftası, Dünya Kadınlar Günü gibi özel günlerde de konser ve söyleşiler düzenleniyor; konunun uzmanları tarafından güncel olaylara ve sağlıkla ilgili konulara ilişkin seminerler yapılıyor.