Çankayalı Miniklerden Dünyayı Buluşturan Sergi - Son Dakika
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Çankayalı Miniklerden Dünyayı Buluşturan Sergi

23.04.2022 09:53

Çankaya genelindeki 12 gündüz bakımevi ile 1500'den fazla çocuğa okul öncesi eğitimi veren Çankaya Belediyesi'nde kreşlerin yılsonu sergisi heyecanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ile birleşti.

Çankaya genelindeki 12 gündüz bakımevi ile 1500'den fazla çocuğa okul öncesi eğitimi veren Çankaya Belediyesi'nde kreşlerin yılsonu sergisi heyecanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ile birleşti.

Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinde okulöncesi eğitimi gören Çankayalı minikler sergi heyecanı yaşadı. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen kreşlerin yılsonu sergisinde, minik öğrenciler 11 farklı ülkeyi tanıtan ve sembolleştiren eserleriyle yer alırken, 11 ülkenin büyükelçileri de sergiyi gezerek, minik sanatçıları kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök'ün de katıldığı serginin galasında Japonya, Çin, Kırgızistan, Belçika, Kolombiya, Brezilya, Meksika, Filipinler, Peru, Endonezya ve Guatemala Büyükelçileri de yer aldı.

Çocukların yıl boyunca yaptığı resim ve seramik ürünlerinden oluşan yılsonu sergisinin açılışına yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Renkli görüntülere sahne olan sergi açılışında çocuklar, minik elleri ile yaptıkları eserlerinin sergilenmesinin heyecanını yaşadı ve aileleriyle birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.

Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılan yılsonu sergisi, 28 Nisan 2022 tarihine kadar görülebilecek.

Çankayalı Miniklerden Dünyayı Buluşturan Sergi
Çankayalı Miniklerden Dünyayı Buluşturan Sergi
Çankayalı Miniklerden Dünyayı Buluşturan Sergi
Çankayalı Miniklerden Dünyayı Buluşturan Sergi

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23 Nisan, Çankaya, Nisan, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Çankayalı Miniklerden Dünyayı Buluşturan Sergi - Son Dakika


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