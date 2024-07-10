Çankırı'da arıcılara yüzde 70 hibeli destek - Son Dakika
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Yerel

Çankırı'da arıcılara yüzde 70 hibeli destek

Çankırı'da arıcılıkla uğraşan 24 kişiye yüzde 70 hibeli 'arıcılık ekipman paketi' dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde arıcılara yüzde 70 hibeli destek verildi. Ekipmanlar düzenlenen törenle dağıtıldı. Arıcılarımızın bol bereketli kazanç elde etmesi için bu malzemeleri Çankırılı arıcılara ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

10.07.2024 17:45
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Çankırı'da arıcılara yüzde 70 hibeli destek

ÇANKIRI - Çankırı'da arıcılıkla uğraşan 24 kişiye yüzde 70 hibeli 'arıcılık ekipman paketi' dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde arıcılara yüzde 70 hibeli destek verildi. Ekipmanlar düzenlenen törenle dağıtıldı. Proje çerçevesinde arıcılıkla uğraşan 24 kişiye yüzde 70 hibeli arıcılık ekipman paketleri hibe edildi. Ekipman paketlerini alan arıcılar büyük heyecan yaşadı.

"Arıcılık ekipmanlarını Çankırılı arıcılarla buluşturmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz"

Programın açılışında konuşan Çankırı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Tamer "Burada gördüğünüz arıcılık ekipmanlarını Çankırılı arıcılarla buluşturmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Dünya üzerindeki yediğimiz içtiğimiz ürünlerin yüzde 80'nini arılar gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda bal, polen, propolis ve arı sütü insanın sağlığının en temel ögelerini oluşturur. Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in buyurduğu gibi 'bal her derde şifadır'. Arıcılarımızın bol bereketli kazanç elde etmesi için bu malzemeleri Çankırılı arıcılara ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı'da arıcılara yüzde 70 hibeli destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da arıcılara yüzde 70 hibeli destek - Son Dakika
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