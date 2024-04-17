Çankırı'da Bir Vatandaş, Arkadaşının Adını Yaşatan Bir Roman Yazdı - Son Dakika
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Çankırı'da Bir Vatandaş, Arkadaşının Adını Yaşatan Bir Roman Yazdı

Çankırı\'da Bir Vatandaş, Arkadaşının Adını Yaşatan Bir Roman Yazdı

Çankırı'da yaşayan Veysel Elmas, hayatını kaybeden arkadaşı Mehmet Yavuz'un adını yaşatmak için bir roman yazdı. Romanda, arkadaşının platonik aşkı ve yaşadığı zorluklar anlatılıyor. Elmas, gençlere bu tarz kitaplara yönelmelerini tavsiye ediyor.

17.04.2024 11:15  Güncelleme: 11:18
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Çankırı'da yaşayan bir vatandaş, hayatını kaybeden ve yaşamı boyunca birçok zorluk yaşayan arkadaşının adını yazdığı romanla yaşatıyor.

Çankırı'da yaşayan Veysel Elmas, çocukluğunu birlikte geçirdiği ve 1970'li yıllarda hayatını kaybeden arkadaşı Mehmet Yavuz'un adını yaşatmak için bir kitap yazmaya karar verdi. Gençken yaşadığı platonik aşk sebebiyle büyük üzüntü yaşayan arkadaşının hikayesini yazdığı romana uyarlayan Elmas, "Karanlıktaki Ayak Sesleri" ismini verdiği romanı yayımladı. Romanın belgesel niteliğinde olduğunu belirten Elmas, gençlere de seslenerek bu tarz kitaplara yönelmelerini istedi.

"Aşık olduğu kızın hayali zengin birisiyle evlenmekti"

Romanın içeriğini anlatan Elmas, "Gençliğimi birlikte geçirdiğim bir arkadaşım vardı. Bu arkadaşımın duygusal bir ilişki yaşadığı kız arkadaşı vardı, Aşık olduğu kızın hayali zengin birisiyle evlenmekti. Arkadaşımı seviyordu ama fakir olduğu için istemiyordu. Zengin bir eş arzusuyla arkadaşımı sevdiği halde reddetti. Daha sonra kız başka bir erkekle tanışıp evleniyor ama mutlu olamıyor. Benim arkadaşım da daha sonra başka bir kızla tanışıyor. Daha sonra tanıştığı kızla evlilik yoluna giderken onu terk eden kız, 'keşke seninle evlenseydim' diyor. Benim arkadaşım ise 'benim şu anda bir kız arkadaşım var. Onun hayallerini yıkamam' diyerek reddediyor ve kız arkadaşı ile evleniyor" dedi.

"Vefat ettikten sonra hayatını ölümsüzleştirmek için romana dönüştürdüm"

Arkadaşının hayatının kendisini çok etkilediğini söyleyen Elmas, "Arkadaşımla gençliğimiz birlikte geçti. Kendisinin hayatı ve yaşam şartı beni gerçekten çok etkiliyordu. Arkadaşım da vefat ettikten sonra hayatını ölümsüzleştirmek için romana dönüştürdüm. Bu insanların yaşamı bir belgeseldir. Tüm yazarların romanlarını incelerseniz geçmişte yaşanılanları anlatır. Tüm gençlerimizin telefonları bırakıp bu tür romanlardan alıp okumalarını tavsiye ederim" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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