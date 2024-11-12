Çankırı'da Çeltik Üretiminde Rekor Verim - Son Dakika
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Çankırı'da Çeltik Üretiminde Rekor Verim

Çankırı\'da Çeltik Üretiminde Rekor Verim

Mevsim şartlarına rağmen 42 bin dönüm araziden bilinçli tarımla yüksek verim elde edildi.

12.11.2024 12:57
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Çankırı'da çeltik üretimi için uygun olmayan mevsim şartlarına rağmen, 42 bin dönüm arazide yapılan bilinçli tarım sayesinde rekor verim elde edildi.

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, kazançlı bir tarımsal üretim için bilinçli üretim sürecinin önemine vurgu yaptı. Uygun tohum, toprak hazırlığı ve gübreleme birleşiminin sağlanmadığı durumlarda üretimde başarısızlık yaşanacağını belirten Dr. Düzgün, mevsim şartlarının çeltik ekimine uygun olmamasına rağmen bilinçli tarımla 42 bin dönümden yüksek verim elde edildiğini ifade etti.

"Çiftçilerin kazançlı bir üretim yapmaları, bilinçli üretimden geçiyor"

İklim değişikliklerine karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çeken Dr. Düzgün, "Tarım olmadan olmaz. Tarımsal ve hayvansal üretimin bittiği dönemde insanlık yok olmuş sayılır. Biz, hem şehrimizin hem de ülkemizin insanını doyuracak, aynı zamanda dünyaya ihracat yapacak bir ülke olarak tarımsal, bitkisel ve hayvansal üretimimizi artırmak ve geliştirmek zorundayız. Çiftçilerin kazançlı bir üretim yapmaları, bilinçli üretimden geçiyor. Dünyada, topraksız tarımın öne çıktığı bu dönemde, topraklarımızı kaliteli işleyerek, ıslah ederek ve uygun tohumu uygun toprak hazırlığıyla, uygun gübrelemeyle birleştirmezsek tüm dünyada gelişen yeni iklim değişikliğine hazırlık yapmamış oluruz. Bu durumda da üretimde başarısız oluruz" dedi.

"Ortalama 600 ila 800 kilo arasında dönüme verim almaktayız"

Mevsimlerin çeltik üretimine elverişli olmamasına rağmen bilinçli üretimle 42 bin dönümden başarılı sonuçlar alındığını belirten Dr. Düzgün, "Yeni destekleme modeli hakkında çiftçilerimizi önceden bilgilendirip üretime yönlendirmeye çalışıyoruz. Bakanlığımızın verdiği fiyatlardan çiftçilerimiz son derece memnun. Üretimde arzu edilen seviyeye ulaşınca çeltik açısından iyi bir dönem geçirdik. Ruhsatlı olarak ekilen yaklaşık 42 bin dönümlük bir alan var. Bu alanın 7 bin dönümü Merkez ilçesi, 35 bin dönümü Kızılırmak ilçesi ve 2 bin dönümü Ilgaz ilçesinde bulunmakta. Ortalama 600 ila 800 kilo arasında dönüme verim almaktayız. Genel olarak hem Merkez ilçemizde hem de diğer ilçelerimizde vatandaşlarımızın memnun olduğu ve kazançlı bir üretim dönemi geçiriyoruz" diye konuştu.

"Daha güzel neticeler almayı umut ediyoruz"

Dr. Düzgün, gelecek yıllarda damla sulamalı çeltik yetiştiriciliği gibi projeler geliştireceklerini de belirterek, "İnşallah, önümüzdeki yıllarda çeşitli projeler yapacağız. Damla sulamalı çeltik yetiştiriciliği konusunda çalışmalarımız olacak. Amacımız, üreticilerimizin bilinçli olarak daha fazla kazanacağı, birim alandan daha çok gelir elde edeceği, kazançlı, sağlıklı ve güvenilir gıda üretecek bir sistem oluşturmak. Bu anlamda, tüm Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerimizle sahadayız, gayret gösteriyoruz. İnşallah daha güzel neticeler almayı umut ediyoruz. Bu anlamda da çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Hüseyin Düzgün, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Çeltik, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankırı'da Çeltik Üretiminde Rekor Verim - Son Dakika

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