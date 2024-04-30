Çankırı'da dolu yağışı etkili oldu
ÇANKIRI - Meteorolojinin uyarısının ardından Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış tahmininde bulunarak 'sarı' kodla olumsuzluklara karşı uyardığı Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Etkili olan dolu yağışı bir süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağışların yarın akşama kadar il genelinde etkili olması bekleniyor.
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