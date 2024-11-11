Çankırı'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
'11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla Çankırı Valiliği koordinesinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Tüney köyü mevkii Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'de bulunan ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluştu.
Etkinliğe, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ÇANKIRI
Son Dakika › Yerel › Çankırı'da Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika
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