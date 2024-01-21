Çankırı'da kar yağışı etkili oldu

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesi, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Meteoroloji'nin hava sıcaklıklarının düşeceği yönünde tahminde bulunduğu Çankırı'da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı Çerkeş ilçesini beyaza bürüdü. Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezinde de kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Kar yağışının hafta içi devam etmesi bekleniyor.