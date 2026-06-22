Başkan Esen, heimlich manevrasıyla hayat kurtaran polis memurlarını tebrik etti - Son Dakika
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Başkan Esen, heimlich manevrasıyla hayat kurtaran polis memurlarını tebrik etti

Başkan Esen, heimlich manevrasıyla hayat kurtaran polis memurlarını tebrik etti
22.06.2026 19:40  Güncelleme: 19:42
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Çankırı'da seyir halindeyken nefes borusuna kek kaçan sürücü, polis ekiplerinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Belediye Başkanı Esen, polis memurlarını makamında kabul ederek tebrik etti.

Çankırı'da seyir halindeyken nefes borusuna kek kaçan sürücüyü uyguladıklaı heimlich manevrasıyla kurtaran polis memurlarınını kabul eden Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen duyarlılıklarından dolayı tebrik edildi.

Olay, il merkezi Yapraklı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde ilerleyen bir aracın sürücüsünün yediği kek, nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken sürücü kendisini araçtan dışarı attı. O esnada durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis ekipleri sürücüye heimlich manevrasıyla hemen müdahale etti. Sürücünün soluk borusunu tıkayan kek, polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı tekrar nefes alması sağlandı.

Yaşanan olay sonrası Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, heimlich manevrası yapan polis memuru Adem Yaşar ve Rıza Onan'ı makamında ağırlayarak gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Çankırı, Polis, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Esen, heimlich manevrasıyla hayat kurtaran polis memurlarını tebrik etti - Son Dakika

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