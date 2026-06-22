Başkan Esen, heimlich manevrasıyla hayat kurtaran polis memurlarını tebrik etti

Çankırı'da seyir halindeyken nefes borusuna kek kaçan sürücüyü uyguladıklaı heimlich manevrasıyla kurtaran polis memurlarınını kabul eden Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen duyarlılıklarından dolayı tebrik edildi.

Olay, il merkezi Yapraklı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde ilerleyen bir aracın sürücüsünün yediği kek, nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken sürücü kendisini araçtan dışarı attı. O esnada durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis ekipleri sürücüye heimlich manevrasıyla hemen müdahale etti. Sürücünün soluk borusunu tıkayan kek, polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı tekrar nefes alması sağlandı.

Yaşanan olay sonrası Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, heimlich manevrası yapan polis memuru Adem Yaşar ve Rıza Onan'ı makamında ağırlayarak gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti. - ÇANKIRI