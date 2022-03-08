Çankırı'da "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmine yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'da "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmine yoğun ilgi

08.03.2022 10:02
Çankırı'da "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmine yoğun ilgi

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde, "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filminin yapılan özel gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde, "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filminin yapılan özel gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Atkaracalar Özleyiş Topbaş Kültür Merkezi konferans salonunda Atkaracalar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi yapıldı. Çankırı'da bir ilk olarak düzenlenen programa Atkaracalar, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sinema etkinliği ardından konuşan Belediye Başkanı Harun Oflaz, "İlimizde bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyorum. 'Kesişme; İyi ki varsın Eren' filmini Atkaracalar Özleyiş Topbaş Kültür Merkezinde halkımızın yoğun katılımıyla seyrettik. Yaklaşık 40 sene evvel sinema kültürünün ilçemizde var olduğunu biliyoruz, bu kültürümüzü yaşatmak adına ilk adımımızı bu program sayesinde attık, devamının geleceğini vatandaşlarımıza taahhüt diyor, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Program Koordinatörü Atkaracalar AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Recep Uzun Programa ilişkin ise, "İlçemiz Atkaracalar Belediyesi öncülüğünde düzenlediğimiz TRT Sinema ve Dijital Sanatlar Mustafa Kutlu ortak yapımı olan 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayatlarının nasıl kesiştiğini anlatan 'Kesişme; İyi ki varsın Eren' sinema filmini vatandaşlarımızla birlikte izledik. Bu imkanı sağlayan Belediye başkanımız Sayın Harun Oflaz'a, TRT Sinema Genel Müdürü Sayın Faruk Güven'e, film yapımcısı Sayın Mustafa Kutlu'ya ve katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ÇANKIRI

Çankırı'da Kesişme; İyi Ki Varsın Eren filmine yoğun ilgi
Çankırı'da Kesişme; İyi Ki Varsın Eren filmine yoğun ilgi
Çankırı'da Kesişme; İyi Ki Varsın Eren filmine yoğun ilgi

YORUMLAR
500
Seydişehir'de okul sporları ödül töreni Seydişehir'de okul sporları ödül töreni Simav'da çiftçilere 5,5 milyon TL bitkisel üretim desteklemesi ödenecek Simav'da çiftçilere 5,5 milyon TL bitkisel üretim desteklemesi ödenecek

Atkaracalar, Hisarcık, Çankırı, Sinema, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çankırı'da 'Kesişme; İyi Ki Varsın Eren' filmine yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Hayallerini gerçekleştirdi! Kadın şoför çekici operatörü oldu
09:53 Antalya'da gerçekleşecek Ukrayna zirvesinin perde arkası! Erdoğan rica etmiş, Putin kırmamış
09:49 Beştepe'de Zelenskiy çatlağı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a göre Zelenski 'Soros destekli ve İsrail itmeli' biri
09:38 Bergen'in katili filmden sonra ilk kez konuştu: Ben kalabalık bir aileyim, filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz!
09:32 Karşıdan karşıya geçmek isterken taksinin altında kaldı!
09:28 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:26 Dini nikahlı eşi tarafından 8 Mart Kadınlar Günü'nde bıçaklandı!
09:24 Dans eden kadın şarkıcının bir anda göğsü açıldı, stüdyodakiler dondu kaldı
09:21 Alpay Kazan'ın ölüm haberini alan Survivor yarışmacıları gözyaşlarını tutamadı!
09:20 İşte muhtemel senaryolar: Rusya savaşı kazanırsa ne olur, uzmanlar da ikiye bölünmüş durumda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 10:10:49. #1.12#
SON DAKİKA: Çankırı'da "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement