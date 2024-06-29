Çankırı'da Kuru Otlar Alev Alev Yandı

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Kuru otlar alev alev yandı

ÇANKIRI - Çankırı'da otluk bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İnaç yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otla kaplı bir arazide bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilişkin inceleme başlatıldı.