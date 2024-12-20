Çankırı'da sis etkili oluyor
ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hava sıcaklığının düşmesi ile sis etkili olmaya başladı.
Çankırı'nın kuzey kesiminde bulunan ilçelerde sis etkili oluyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte etkili olan sis görüş mesafesini de düşürdü. Gece saatlerinde sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Çerkeş ilçesinde sis sebebiyle görüş mesafesi düştü.
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