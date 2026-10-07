Çankırı\'da Tuzi kostümü giyen vatandaş, 8,5 milyon yıllık fosili 3 yıldır tanıtıyor

Çankırı'da yaşayan vatandaş, kentin simgesi olan kılıç dişli kaplan kostümüyle 3 senedir vatandaşlara Çankırı'nın kültürünü aşılıyor.

Çankırı'da yaşayan 29 yaşındaki Burak Dumlupınar, Çorakyerler kazı alanından çıkarılarak Çankırı Müzesi'nde sergilenen ve kentin maskotu haline gelen 8,5 milyon yıllık kılıç dişli kaplanın kostümünü yaklaşık 3 yıldır giyerek vatandaşlarla bir araya geliyor. Çankırı'da bulunan en önemli fosili ve kentin milyonlarca yıllık tarihini anlatmak için kostümü giyen Dumlupınar, şehrin maskotu haline geldi. Vatandaşlara ve kente gelen turistlere kenti anlatan Dumlupınar, büyük ilgi görüyor.

"Benim için gerçekten çok gurur verici"

3 yıldır "tuzi" kıyafetini giydiğini söyleyen Burak Dumlupınar, "Çankırı'yı ve Anadolu kılıç dişli kaplanını temsil ediyorum. Bu süre zarfında halkla hep iç içe oldum. Vatandaşlarımız beni çok samimi bir şekilde karşıladı ve adeta kucak açtı. Birbirimizle kurduğumuz bağ çok özel. Birlikte çok güzel bir noktaya geldik, ben onlar için varım, onlar da benim için. Bu kostümle dolaşarak sadece şehir içinde değil, il dışındaki seyahatlerimde de Çankırı'yı elimden geldiğince temsil etmeye çalışıyorum. Beni kıskanan, yerime geçmek veya bu kostümü giymek isteyen çok kişi var. Ancak biliyorsunuz ki bu kostümü giyebilmek için Valilik ve Emniyet bünyesinde kayıtlı olmak gerekiyor. Kostümümüz kayıtlı olduğu için bu görevi sadece ben yürütebiliyorum. Güvenlik amacıyla, maskenin ardında kimin olduğunun bilinmesi gerektiği için kostüm tek bir kişiye, yani bana zimmetlendi. Çok şükür Çankırı'da herkes beni tanıdı ve sevdi, artık kostümün içinden kimin çıkacağını çok iyi biliyorlar. Bu güven sayesinde halkla bu kadar iç içeyiz. Vatandaşlarımız Anadolu Kılıçdişli Kaplanı'nı o kadar çok sevip benimsedi ki bu figür artık Çankırı'nın bir simgesi haline geldi. Turistik Tuz Ekspresi ile gelen misafirlerimizin ve turistlerin de ilgi odağı oluyoruz. Onlarla içtenlikle vakit geçiriyor, Çankırı'yı hem temsil ediyor hem de anlatıyorum. Şehrimizi tanıtırken Çankırı insanının o sıcak ve samimi dostluğunu onlara yansıtmak benim için gerçekten çok gurur verici" dedi.

"Çankırı'mızın tarihini bugünlere taşımak bizim için gerçekten gurur verici"

Tuzinin şehrin geçmişini yansıttığını ifade eden vatandaşlardan Şahin Harmancı, "Bu gerçekten çok güzel bir durum. Bu kardeşimiz, Çankırı'mızın simgesini taşıyor ve şehrimizin geçmişini yansıtıyor. Çocuklarda bile büyük bir etki oluşturuyor. 'Tuzi nedir, bu kaplan nedir' diyerek merak ediyorlar. Çankırı'mızın tarihini bugünlere taşımak bizim için gerçekten gurur verici. Bu yüzden Tuzi, bizim buradaki en önemli simgemizdir" diye konuştu.