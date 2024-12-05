Çankırı\'dan Umre Uğurlaması

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Çankırı'da umre için kutsal topraklara giden 44 kişi, dualarla uğurlandı.

Çankırı'da umreye gidecek vatandaşlar için İl Müftülüğü tarafından program düzenlendi. Ahmet Yesevi Camii'nde programda umreye gidecek vatandaşlar için dua edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin de icra edildiği programda ilahiler söylendi. Programın ardından umreye gidecek olan 44 kişi, kutsal topraklara uğurlandı.

Uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü Mehmet Şahin, "Kutsal topraklara yapacağınız bu mübarek yolculuk, Allah'a yakınlaşma, huzur bulma ve ibadetlerinizi en güzel şekilde yerine getirme fırsatıdır. Sizlerden, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için bol bol dua etmenizi istirham ediyorum. Rabbim, yolculuğunuzu hayırlı eylesin, ibadetlerinizi kabul buyursun" dedi. - ÇANKIRI