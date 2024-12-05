Çankırı'dan Umre Uğurlaması - Son Dakika
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Yerel

Çankırı'dan Umre Uğurlaması

Çankırı\'dan Umre Uğurlaması

Çankırı'da, umreye giden 44 kişi için dua ve Kur'an tilavetiyle uğurlama programı düzenlendi.

05.12.2024 23:45
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Çankırı'da umre için kutsal topraklara giden 44 kişi, dualarla uğurlandı.

Çankırı'da umreye gidecek vatandaşlar için İl Müftülüğü tarafından program düzenlendi. Ahmet Yesevi Camii'nde programda umreye gidecek vatandaşlar için dua edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin de icra edildiği programda ilahiler söylendi. Programın ardından umreye gidecek olan 44 kişi, kutsal topraklara uğurlandı.

Uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü Mehmet Şahin, "Kutsal topraklara yapacağınız bu mübarek yolculuk, Allah'a yakınlaşma, huzur bulma ve ibadetlerinizi en güzel şekilde yerine getirme fırsatıdır. Sizlerden, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için bol bol dua etmenizi istirham ediyorum. Rabbim, yolculuğunuzu hayırlı eylesin, ibadetlerinizi kabul buyursun" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Mehmet Şahin, Güncel, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankırı'dan Umre Uğurlaması - Son Dakika

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