Çankırı Nüfusu 2030 Yılında 214 Bin 536\'ya Ulaşacak

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TÜİK verilerine göre, Çankırı nüfusunun 2030 yılında 214 bin 536'ya ulaşması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 205 bin 501 kişi olan Çankırı nüfusunun, 2030 yılında 214 bin 536 kişiye yükselmesi bekleniyor. 2023 yılı ADNKS sonuçlarına göre nüfus büyüklüğü bakımından iller arasında 75. sırada bulunan Çankırı ülke nüfusunun yüzde 0,24'üne ev sahipliği yapıyor. Çankırı'nın 2030 yılında nüfus büyüklüğü bakımından 73. sırayı alacağı ve ülke nüfusunun yüzde 0,24'ünü oluşturacağı bekleniyor. Yapılan nüfus projeksiyonu gereği Çankırı'nın nüfusunun 2030 yılında 2023 yılına göre 9 bin 35 kişi artması bekleniyor. - ÇANKIRI