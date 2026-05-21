Çankırı ve Kastamonu'da Bebek Sayısı Düştü

21.05.2026 20:53
2025'te Çankırı ve Kastamonu'da doğan bebek sayısı bir önceki yıla göre azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı Doğum İstatistikleri'ne göre, Çankırı ve Kastamonu'da canlı doğan bebek sayısı bir önceki yıla göre azaldı. 2 ilde 2025 yılında toplam 4 bin 567 bebek dünyaya geldi.

TÜİK verilerine göre, Çankırı'da 2024 yılında bin 803 olan canlı doğan bebek sayısı, 2025 yılında bin 660'a geriledi. Kentte dünyaya gelen bebeklerin yüzde 50,4'ü erkek, yüzde 49,6'sı kız oldu. Toplam doğurganlık hızı ise 2024 yılında 1,37 iken 2025 yılında 1,28'e düştü. Çankırı'da doğumların en fazla 25-29 yaş grubundaki annelerde gerçekleştiği görüldü. Bu yaş grubunda 2024 yılında 755 doğum yaşanırken, 2025 yılında bu sayı 635 oldu. İlk doğumunu yapan annelerin ortalama yaşı 27 olarak kayıtlara geçti. Kaba doğum hızı da binde 8,9'dan binde 8,3'e geriledi.

Kastamonu'da da benzer bir düşüş yaşandı. Kentte 2024 yılında 3 bin 62 olan canlı doğan bebek sayısı, 2025 yılında 2 bin 907'ye düştü. Bebeklerin yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kız olarak kayıtlara geçti. Toplam doğurganlık hızı ise 1,32'den 1,28'e geriledi. Kastamonu'da doğumların en fazla görüldüğü yaş grubu yine 25-29 oldu. Bu yaş grubunda 2024 yılında bin 148 doğum gerçekleşirken, 2025 yılında sayı bin 107'ye düştü. İlk doğumunu yapan annelerin ortalama yaşı 27,6 oldu. Kaba doğum hızı ise binde 7,9'dan binde 7,6'ya geriledi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

