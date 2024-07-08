Çardak Havalimanındaki kafeterya ihalesi mahkemelik oldu - Son Dakika
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Çardak Havalimanındaki kafeterya ihalesi mahkemelik oldu

Denizli'de Çardak Havalimanı kafeterya ihalesine katılan firma, eksiksiz teslim ettikleri evraklarının ihale saatinde eksik olduğu gerekçesiyle diskalifiye edildi. İhalede usulsüzlük olduğunu iddia eden Muhammet Keskin, suç duyurusunda bulundu. İhale Komisyon Başkanının kendi çevresine ihaleyi verdiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

08.07.2024 19:56
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Çardak Havalimanındaki kafeterya ihalesi mahkemelik oldu

DENİZLİ - Denizli'de Çardak Havalimanı kafeterya ihalesine katılan firma eksiksiz teslim ettikleri söylenen evraklarının ihale saatinde eksik olduğu gerekçesiyle diskalifiye edildi. İhalede usulsüzlük olduğunu iddia eden Muhammet Keskin, Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Havaalanı yetkilileri, konu yargıya intikal ettiği için açıklama yapmadı.

Denizli Çardak Havalimanında hizmet veren kafeterya, işletmecilerin ortaklıklarının bitmesi nedeniyle tekrar ihaleye çıkarıldı. İhaleye tekrar girmek isteyen mevcut işletmeci Serdar Çakto'nun vekalet vermesi üzerine Muhammet Keskin, kafeterya mahalli kiralama ihalesi için evrakın tümünü hazırlayarak havalimanı yönetimine sundu. Evrakı teslim etmeden önce görevli personelin kontrol ettiklerini ve eksik olmadığının kendilerine beyan edildiğini ifade eden Keskin, ihale saatinde tekrar havalimanına geldi. Kapalı zarfa konularak mühürlenen evrakların ihale salonunda açıldığında ise bir evraklarının eksik olduğu ve bu gerekçeyle ihaleden diskalifiye edildiklerini belirten Keskin, Cumhuriyet Savcılığına konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

"Biz buradan kimseyi zan altına bırakmadan kendi hakkımızı arıyoruz"

İhale şartnamesi için gerekli tüm evrakı hazırladıklarını ve havalimanı yetkililerine teslim ettiklerini ifade eden Muhammet Keskin, havalimanından ayrılmadan önce sabit hat üzerinden yetkilileri arayarak eksik evrak olup olmadığını sorduğunu ve eksik evrak olmadığı cevabını aldığını söyledi. İhale saatinde şoke olduklarını ifade eden Keskin, "İhale günü, ihale saatinden önce son kez kontrol ettikten sonra herhangi bir eksik olmadığına söylediler ve zarfı kapattık. İhale saati geldiğinde bizim dosyamızın içinden 'SGK borcu yoktur' evrakının eksik olduğunu söylediler. Biz de bunun üzerine böyle bir eksiğin olmadığını kendilerine söyledik. Onlar da 'Gerekli yerlere itirazınızı edebilirsiniz. Sizi ihaleden diskalifiye ediyoruz' dediler. Biz de bunun üzerine çıktık, hemen kolluk kuvvetlerine ve gerekli adli merceklere şikayetimizi sunduk. Bugünde Çardak Havalimanında itirazımızı sunuyoruz. Bu olaydan ötürü mağdur olduk. Mağduriyetimizin giderilmesi için gerekli adli mercilere evraklarımızı, delilerimizi sunduk. İnşallah hak yerini bulur. Adalet yerini bulur, adalete güveniyoruz. Biz buradan kimseyi zan altına bırakmadan kendi hakkımızı arıyoruz" dedi.

Komisyon başkanının kendi çevresine ihaleyi verdiği iddiası

İhale Komisyon Başkanının kafeterya işletmeciliğini kendi çevresinden kişilere vermek istediği için ihalede usulsüzlük yapıldığı iddialarının olduğunu ifade eden Keskin, "Komisyon Başkanı kendi yakınlarına ihaleyi vermek için bunu yaptığının duyumunu aldık. Gerekli deliller dosyanın içinde zaten. Bundan ötürü şikayette bulunduk, araştırmalar yapılıyor. Biz hakkın yerine bulup tekrardan ihaleye çıkartılıp hak edenin kazanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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