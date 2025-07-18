Çarşamba Pazarı\'nın Yeri Tartışılıyor

Eskişehir'de yeri taşınacağı öne sürülen Çarşamba Pazarı (ÇARPA) ile ilgili konuşan pazarcı esnaf, konum değişikliğinin kendilerini olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.

Akarbaşı Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazarı, tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Çok sayıda mahalle sakini çeşitli şikayetlerle pazarın yerinin değiştirilmesi gerektiğini ifade ederken, esnaf ise bu isteğe karşı çıkıyor. Emek Kapalı Pazar Yeri'ne taşınabileceği iddia edilen pazarda tezgah açan esnaf, Çarşamba Pazarı'yla ilgili yapılacak konum değişikliğinin kendilerini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyor.

"Trafiğin sebebinin tramvay olduğunu herkes biliyor"

ÇARPA'da tezah açan Furkan Üstündağ, "Bu pazar kurulduğundan beri burada esnaflık yapıyoruz. Pazarın yeri değiştirilecek deniliyor. Öyle bir söylenti var ama halk da bunu istemiyor. Esnaf olarak biz de istemiyoruz. Pazarımızdan memnunuz. Çevreye rahatsızlık verildiği söyleniyor ama haftanın bir günü buradayız zaten. Gürültü olduğunu ifade ediliyor. Aslında ses ve gürültü Atatürk Bulvarı'ndaki işletmelerden geliyor. Trafiğin sorunu da biz değiliz. Bunun sebebinin tramvay olduğunu Eskişehir halkı zaten biliyor" dedi.

"Pazar kaldırılırsa esnaf tamamen bitecek"

Esnaf Abdil Özpınar ise, düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

"Bazı şikayetler olmuş. Böyle şeyler bir tek bu semt pazarında olmuyor yani. Bütün pazarlarda problem var. Esnaftan varsa, müşteriden de var. Yani bu iş hep karşılıklı oluyor. Biz bu pazarın kaldırılmasını istemiyoruz. Burası semt pazarı. Burayı kaldırırsan çevredeki insanlar nereye gidecek? Buraya alışverişe Bursa'dan insanlar geliyor. Eskişehir'in ekonomisi önemli değil mi? Bu pazar kaldırılırsa küçük esnaf tamamen bitecek. Zaten işler ona göre. Yine olan esnafa, vatandaşa olacak. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız." - ESKİŞEHİR