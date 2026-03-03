Çarşambalılardan birlik ve beraberlik mesajı

Samsun'da Çarşambalılar, geleneksel iftar programında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında yönetim kurulu ve dernek üyeleri aynı sofrada buluştu. İftar programına ev sahipliği yapan Dernek Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Özdemir, "Samsun'da yaşayan Çarşambalı hemşehrilerimizin bağlarının kopmaması ve birlik ve beraberliklerinin daim olması için her yıl düzenlediğimiz geleneksel iftar yemeğimizde bir araya geldik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yönetim kurulumuz, dernek üyelerimiz ve kıymetli ailelerini bir araya getiren iftar programımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkürlerimizi sunuyorum. Dernek üyelerini ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Katılan tüm üyelerimize, ayrıca davetlilerimize teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Başkan Özdemir, yönetimine, tüm dernek üyelerine ve programa katılan davetlilere teşekkür ederek konuşmasını, "2027 yılında gerçekleştirilecek iftar ve bayramlara sağlıklı, huzurlu ve birlik ve beraberlik içerisinde kavuşmak ve yeniden görüşmek dileğiyle sizlere saygılarımı sunuyorum" temennisiyle tamamladı.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği restoranında gerçekleştirilen iftar programına; Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, eski Samsun Milletvekili Cemal Alişan, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, Termeliler Dernek Başkanı Zekai Altunpala, Samsun Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Cihan Kocabaş, Samsun Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Canan Seren, Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Övgü Tunçdemir, Çarşambaspor Başkanı Muhammet Ali Torun, Samsun Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan, Çarşambalılar Derneği Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri, iş insanları, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. - SAMSUN