Çarşambalılardan birlik ve beraberlik mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çarşambalılardan birlik ve beraberlik mesajı

Çarşambalılardan birlik ve beraberlik mesajı
03.03.2026 09:11  Güncelleme: 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Çarşambalılar, geleneksel iftar programında birlik ve beraberlik mesajı vererek bir araya geldi. Dernek Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, programda katılımcılara hitaben birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Samsun'da Çarşambalılar, geleneksel iftar programında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında yönetim kurulu ve dernek üyeleri aynı sofrada buluştu. İftar programına ev sahipliği yapan Dernek Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Özdemir, "Samsun'da yaşayan Çarşambalı hemşehrilerimizin bağlarının kopmaması ve birlik ve beraberliklerinin daim olması için her yıl düzenlediğimiz geleneksel iftar yemeğimizde bir araya geldik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yönetim kurulumuz, dernek üyelerimiz ve kıymetli ailelerini bir araya getiren iftar programımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkürlerimizi sunuyorum. Dernek üyelerini ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Katılan tüm üyelerimize, ayrıca davetlilerimize teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Başkan Özdemir, yönetimine, tüm dernek üyelerine ve programa katılan davetlilere teşekkür ederek konuşmasını, "2027 yılında gerçekleştirilecek iftar ve bayramlara sağlıklı, huzurlu ve birlik ve beraberlik içerisinde kavuşmak ve yeniden görüşmek dileğiyle sizlere saygılarımı sunuyorum" temennisiyle tamamladı.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği restoranında gerçekleştirilen iftar programına; Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, eski Samsun Milletvekili Cemal Alişan, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, Termeliler Dernek Başkanı Zekai Altunpala, Samsun Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Cihan Kocabaş, Samsun Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Canan Seren, Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Övgü Tunçdemir, Çarşambaspor Başkanı Muhammet Ali Torun, Samsun Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan, Çarşambalılar Derneği Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri, iş insanları, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çarşambalılardan birlik ve beraberlik mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri! Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Körfez’de patlayan bombalar Fransa’yı harekete geçirdi Körfez'de patlayan bombalar Fransa'yı harekete geçirdi
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı

10:04
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
09:47
İran’ın büyük hatası MOSSAD, Hamaney’i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
09:30
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
09:06
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
08:59
Neler oluyor ABD’de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 10:18:38. #7.12#
SON DAKİKA: Çarşambalılardan birlik ve beraberlik mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.