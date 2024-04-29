Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Belediyelerle İş Birliği Yapacak

Yerel

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belediye ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Dernek Başkanı Hüseyin Avni Özdemir ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret etti. Özdemir, Başkan Dündar'a yapılan ziyarette yaptığı konuşmada, yeni projeler ortaya koymanın ve Çarşamba'da uyum içerisinde çalışmanın, ilçenin gelişmesi için her zaman gerekli olduğunu vurguladı.

Özdemir ayrıca, "İlçemizin kentleşmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin artması adına Çarşamba'nın önde gelen STK'ları olarak belediyemiz ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyarız" dedi. Çarşamba'nın gündem konularının ele alındığı ziyarette Özdemir, Dündar'a yönetim kurulu ve dernek üyelerinin gündemlerinde yer alan konuları aktardı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretinde Başkan Özdemir, Başkan Kurnaz'a Samsun Çarşambalılar Derneği'nin Samsun ve İlkadım'da yürüttüğü çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgi vererek, belediye ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Belediye Başkanları Dündar ve Kurnaz, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken, Başkan Hüseyin Avni Özdemir, Dündar ve Kurnaz'a hayırlı olsun dileklerini ileterek Çarşamba ve İlkadım'da gerçekleştirilecek çalışmalarda başarılar diledi. - SAMSUN