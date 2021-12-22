Çarşı Mahallesi Şehzadeler'in cazibe merkezi olacak - Son Dakika

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Çarşı Mahallesi'nde hayata geçirecekleri Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin üçüncü etabının ihale sürecinin bittiğini ve yüklenici firma ile sözleşmenin yapıldığını duyurdu. Her iki belediyenin teknik ekiplerinin bölgede incelemelerde bulunduğunu kaydeden Başkan Çelik, "Bu çalışma çarşımızı daha da değerli, gelen turistlerin içlerine sinerek dolaşabilecekleri bir alan haline dönüştürecektir. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Şehzadeler Belediyesi ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Çarşı Mahallesi'nde Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin üçüncü etabını hayata geçirecek. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ihale sürecinin bittiğini ve yüklenici firma ile sözleşmenin yapıldığını duyurdu. Başkan Çelik "Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 1. Anafartalar Mahallesi ve Çarşı Mahallesi'nde 190 işyerini ilgilendiren, yaklaşık 16 milyon TL bir maliyetle, Sokak Sağlıklaştırması projesinin 3. etabını hayata geçireceğiz. Şehzadeler'in kalbi diyebileceğimiz çarşımızda bilindiği üzere daha önce Büyükşehir Belediyemiz tarafından sokak sağlıklaştırma çalışmaları etap etap yapılmıştı. Son kalan kısmın yarısını da Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapacağız. Ben başta Sayın Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, Büyükşehir Belediyemizin projelerle ilgili emek harcayan çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu çalışma çarşımızı daha da değerli, gelen turistlerin içlerine sinerek dolaşabilecekleri bir alan haline dönüştürecektir. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Teknik ekipler bölgede inceleme yaptı

Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi teknik ekiplerinin bölgede incelemelerde bulunduklarını da dile getirdi. Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ve teknik ekipler birlikte alanda incelemelerde bulundu. Heyet proje hakkında bölge esnaflarına bilgi vererek, onlarla fikir alışverişinde bulundu. Bölge esnafları ise yapılacak olan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi, her iki belediye başkan ve yönetimlerine teşekkür etti. - MANİSA