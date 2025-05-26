Çatak\'ta Çok Amaçlı Halk Evi Açıldı

(VAN) - Van Çatak Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan "Çok Amaçlı Halk Evi"nin açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılışa Çatak Belediye Eş Başkanları Gülten Baran ve Reşat Eraslan, belediye personelleri, belediye encümenleri, DEM Parti Çatak İlçe Başkanı Tayyip Balka ve parti teşkilatı, ilçe esnafı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Çatak Belediyesi eş başkanları, bu mekanın halkın ihtiyaçlarına göre şekilleneceğini belirterek, "Burası bir ihtiyaçtan doğdu. Taziye olduğunda taziye evi, toplantı gerektiğinde buluşma yeri, bazen bir kermes, bazen bir kurs olacak. Kimin nasıl bir ihtiyacı varsa, bu mekan onun için var olacak. Halkımız bizden ne istiyorsa, Çatak Belediyesi olarak, halkımızın ihtiyaç ve taleplerine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Halk Evimiz tüm halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.