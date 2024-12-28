Çatak'ta Fırtına Hayvanları Vurdu: 11 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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Yerel

Çatak'ta Fırtına Hayvanları Vurdu: 11 Koyun Telef Oldu

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Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan fırtına sonucu bir ahırın çatısı uçtu ve 11 koyun telef oldu. Bölgedeki hayvancılık faaliyetleri olumsuz etkilendi. Yetkililer zarar tespit çalışmalarına başladı.

28.12.2024 18:49  Güncelleme: 18:56
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Çatak'ta fırtına çatıları uçurdu

Duvarları yıkıldı, koyunlar telef oldu

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde dün akşam etkili olan fırtınada bir ahırın çatısı uçtu, yıkılan duvarın altında kalan 11 koyun telef oldu.

Dün gece, ilçeye bağlı Konalga Mahallesi'nde meydana gelen hortum, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi. 52 yaşındaki Hıvzullah Karakaya'ya ait 400 küçükbaş hayvanın bulunduğu iki ayrı ahır büyük hasar gördü. Hortum nedeniyle ahırların çatıları uçtu, duvarlar yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kalan 21 küçükbaş hayvan yaralanırken, 11 hayvan telef oldu. Çevredeki kurtların enkaz ve ahırdan kaçan koyunlara saldırdığı belirtilirken, vatandaşlar kayıp hayvanları bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Hayvan sahibi Karakaya, olayın ardından büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, "Gece yarısı saat 02.00'de çıkan hortum bizim ahırı yerle bir etti. 400 hayvanım var, yaklaşık 200 tanesi enkaz altında kaldı. 21 hayvanım yaralı, 11 tanesi telef oldu. Yaralı olan hayvanlarımızı arabaya yükledik, veterinere götüreceğiz. İnşallah onları da kurtaracağız. Komşuların yardımıyla biz bu koyunlarımızı çıkarttık. Belediyeyi aradık bize kepçe gönderdi. Kalan koyunlarımı başka bir ahıra götürdük. Kurtların saldırması sonucu, kayıp olan 14 koyunu bulmak için çalışıyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri de olayın ardından yardımlaşma ve kurtarma çalışmalarına katılarak Karakaya'ya destek oldu. Yetkililer, zarar tespit çalışmaları için bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çatak'ta Fırtına Hayvanları Vurdu: 11 Koyun Telef Oldu - Son Dakika

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