Çatalca\'da Eşini Vuran Kocadan Şok İddialar

İstanbul Çatalca'da otobüs durağında beklediği sırada eşi tarafından başından vurularak öldürülen Gülten Ürkmez son yolculuğuna uğurlandı. Zanlının olay öncesi eşine önce silah fotoğrafı, ardından iş yerine çelenk gönderdiği iddia edildi.

Çatalca ilçesi Binkılıç Mahallesi'nde otobüs durağında beklediği sırada eşi tarafından silahla başından vurularak öldürülen Gülten Ürkmez'in cenazesi, Binkılıç Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Katil zanlısı S.Ü.'nün eşini öldürmeden önce silah fotoğrafları ile tehdit ettiği, olaydan bir gün önce ise iş yerine çelenk gönderdiği iddia edildi. Öte yandan hayatını kaybeden talihsiz kadının 7 ay önce oğlunu kaybettiği, yakınlarının ise bu olay nedeniyle babadan şüphelendikleri öne sürüldü.

"Çelenk göndermiş"

Gülten Ürkmez'in kardeşi Şenay İnce, "O da içeride çürüsün. Benim yanımda söyledi. 'İkinci vaka yaşanacak, Gülten çocuklarını çek benim üzerimden' dedi. Sonra beni aradı, 'Bacım senin aklına ne geliyor?' dedi. 'Benim oğlumu o mu öldürdü?' dedi. Bilmiyorum dedim. Benim bacım 7 ay önce evladını kaybetti. İşe gireyim kendimi avutayım dedi. İşe girdi, girince kocası, 'Çık o işten' dedi. Bacım da 'Çıkmayacağım' dedi. Kocası, 'Çıkmayacaksan boşan' dedi. O da, 'Tamam 25 senelik evliyiz. Zaten hep bunu istiyordun, boşarım seni' dedi. 'Madem istemiyorsun gelme' dedi. Sonra bacımı tehdit etmiş. Silah paylaşmış, çelenk göndermiş iş yerine. Ama bacım hiç beklemiyordu, 'Yapmaz, yapamaz' dedi. Ama kıydı bacıma" dedi.

"Senelerdir huzursuz kızım"

Senelerdir kızının şiddet gördüğünü söyleyen anne Gülseren İnce, "Benim kızımın kanı yerde kalmasın, adalet istiyoruz. Senelerdir aynı. Evlendiğinden beri huzursuz kızım. Dövüyor dövüyor sokağa atıyordu kızımı" diye konuştu.

"Dedi ki, 'Acaba Berkan'ımı babası mı öldürdü?"

Katil zanlısının 7 ay önce ölen oğlunu da öldürmüş olabileceğinden şüphe duyduklarını ifade eden Gülten Ürkmez'in kız kardeşi Gülderen İnce ise, "İkinci vaka dediği zaman benim bacım da aradı, dedi 'Acaba Berkan'ımı babası mı öldürdü?' Sadece şüphe var içimizde, hiçbir şey bilmiyoruz. Elimizden ne geliyorsa. Benim bacım cıvıl cıvıldı. Sesimizi duyurun her yere" şeklinde konuştu. - İSTANBUL