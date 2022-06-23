Edinilen bilgiye göre, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde bir güvercinin çatıda yağı sıkıştığı ihbarı üzerine Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber edildi. İtfaiye eri çatıya çıkarak ayağı sıkıştığı ve kırıldığı belirlenen güvercini kurtardı. yaralı hayvan, tedavisi yapılmak üzere belediye veterinerine götürüldü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Çatıda asılı kalan güvercin kurtarıldı - Son Dakika

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