Çatıda asılı kalan güvercin kurtarıldı - Son Dakika
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Çatıda asılı kalan güvercin kurtarıldı

23.06.2022 12:35

Çatıda asılı kalan güvercin kurtarıldı Kilis'te, ayağı sıkışan ve çatıda asılı kalan güvercin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile kurtarıldı.

Çatıda asılı kalan güvercin kurtarıldı

KİLİS - Kilis'te, ayağı sıkışan ve çatıda asılı kalan güvercin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde bir güvercinin çatıda yağı sıkıştığı ihbarı üzerine Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber edildi. İtfaiye eri çatıya çıkarak ayağı sıkıştığı ve kırıldığı belirlenen güvercini kurtardı. yaralı hayvan, tedavisi yapılmak üzere belediye veterinerine götürüldü.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çatıda asılı kalan güvercin kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatıda asılı kalan güvercin kurtarıldı - Son Dakika
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