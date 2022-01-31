Üye Girişi
Çatıda biriken kar kütleleri böyle düştü - Son Dakika

Çatıda biriken kar kütleleri böyle düştü

31.01.2022 20:25

Çatıda biriken kar kütleleri böyle düştü Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı Köyü'nde çatıdan düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Çatıda biriken kar kütleleri böyle düştü

BİTLİS - Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı Köyü'nde çatıdan düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Köyde bulunan iki katlı bir evin çatısında biriken karlar bir anda aşağı inmeye başladı. Bitlis şehir merkezinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çatılardan biriken karlar tehlike arz ediyor. Köylü vatandaşlar çatıdan düşen karları büyük bir heyecanla izlerken bir vatandaş ise karların düşme anını cep telefonuna kaydetti.

Kar kütlesi çatıdan düştüğü esnada evin balkonunda bulunan birkaç vatandaş ise tehlikeyi kıl payı atlattı.

Çatıda biriken kar kütleleri böyle düştü
Çatıda biriken kar kütleleri böyle düştü
Çatıda biriken kar kütleleri böyle düştü

YORUMLAR
500

Bitlis, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çatıda biriken kar kütleleri böyle düştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:21 Ukrayna'dan savaşa hazırlığı andıran hamle! Gönüllülere silah kullanmayı öğretiyorlar
20:19 Adana'da korkunç cinayet! 2 çocuğunun gözü önünde yengesi ile annesini tabancayla başlarından vurarak katletti
20:09 Bu da oldu! Kafası karışan Avrupa devi, hakemle sözleşme imzaladı
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 182 kişi vefat etti, 93 bin 261 yeni vaka tespit edildi
19:55 Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek
19:47 Domenec Torrent'ten ayrılık sorusuna şaşırtan cevap! "Bavullar hazır" çıkışı sosyal medyada gündem oldu
19:46 Rihanna sobelendi! Ünlü şarkıcı hamileliğini bir süredir gizliyormuş
19:17 Hollanda'da fişi çekilmek istenen genç için Erdoğan'ın verdiği talimat ortaya çıktı: Nefes alıyorsa gidip getirin
19:06 Nisa'nın sözleri Survivor'ın gündemine oturdu! Mert'in iki sevgilisi mi var?
19:04 Acun Ilıcalı'nın takımıyla idmana çıktı! Fenerbahçeli futbolcu taraftarı çok sinirlendirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 20:30:16. #1.12#
SON DAKİKA: Çatıda biriken kar kütleleri böyle düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement