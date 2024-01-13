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Çatıdan kopan çanak anten, elektrik telini kopardı - Son Dakika
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Çatıdan kopan çanak anten, elektrik telini kopardı

Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı çatıdan uçan çanak anten, elektrik telini kopardı. Olayda çanak anten, elektrik tellerine çarparak koparak yere düştü. Mahalle sakinleri durumu bildirerek arızanın giderilmesini sağladı.

Çatıdan kopan çanak anten, elektrik telini kopardı
13.01.2024 - 17:13,
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Çatıdan kopan çanak anten, elektrik telini kopardı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı çatıdan uçan çanak anten, elektrik telini kopardı.

Dün gece meydana gelen olayda şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan uçan çanak anten, elektrik tellerine çarparak kopmasına yol açtı. Elektrik teline çarptıktan sonra sokakta park halinde olan araçlara çarpmadan yere düştü.

Duydukları ses üzerine dışarı çıkan mahalle sakinleri araçlarını kontrol ettikten sonra YEDAŞ'ı arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kopan teli onararak arızayı giderdi.

Kaynak: İHA
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