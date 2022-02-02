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Çatılardaki tehlike saçan buz kütleleri temizlendi - Son Dakika

Çatılardaki tehlike saçan buz kütleleri temizlendi

02.02.2022 21:19

Çatılardaki tehlike saçan buz kütleleri temizlendi Bayburt'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, binalarda buz sarkıtları oluşturdu.

Çatılardaki tehlike saçan buz kütleleri temizlendi

BAYBURT - Bayburt'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, binalarda buz sarkıtları oluşturdu. Tehlike saçan buz kütleleri itfaiye ekiplerince temizlendi.

Kış aylarının en büyük tehlikelerinden birisi olan buz sarkıtları, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin talimatıyla, itfaiye ekipleri tarafından önlemler alındıktan sonra temizleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi derecelere düşmesi nedeniyle çatılarda oluşan ve tehlike arz eden buz sarkıtlarını temizlemek için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Yayaların sıkça kullandığı ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde sürücüler ve vatandaşlar için tehlike oluşturan buz sarkıtlarına müdahale eden İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ara sokak ve mahalle aralarında bulunan sarkıtları da vatandaşın isteği ve talebine göre temizliyor. Can ve mal kaybı yaşanmaması için çaba sarf eden itfaiye ekipleri, Cumhuriyet caddesi başta olmak üzere, işlek sokak ve caddelerde buz sarkıtları bulunan binaları birer birer temizledi.

Öte yandan, Bayburt Belediyesi binaların alt kısımlarına 'Dikkat Saçak Altından Geçme' uyarı tabelaları koyarak vatandaşlara hatırlatmalarda bulunuyor.

Çatılardaki tehlike saçan buz kütleleri temizlendi
Çatılardaki tehlike saçan buz kütleleri temizlendi
Çatılardaki tehlike saçan buz kütleleri temizlendi

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Hükmü Pekmezci, Bayburt, İtfaiye, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çatılardaki tehlike saçan buz kütleleri temizlendi - Son Dakika


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