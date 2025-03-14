Çavdarhisar\'da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar yemeği

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde şehit yakınları ve gazi aileleri onuruna iftar programı gerçekleştirildi.

Şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programına Kaymakam Murat Ak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Müftüsü ve SYDV Müdürü katıldı. İftar programında yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Kaymakam Murat Ak, katılımlarından dolayı şehit ailelere ve gazilere teşekkür etti. - KÜTAHYA