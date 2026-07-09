Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak'a Fahri Hemşehrilik Beratı - Son Dakika
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Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak'a Fahri Hemşehrilik Beratı

Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak\'a Fahri Hemşehrilik Beratı
09.07.2026 10:54  Güncelleme: 10:55
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Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak, ilçeye katkıları ve samimi yaklaşımıyla Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görüldü. Berat, Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş tarafından takdim edildi.

Çavdarhisar'da görev yaptığı süre boyunca hayata geçirdiği çalışmalar, vatandaşlarla kurduğu samimi bağ ve ilçeye sunduğu katkılarla takdir toplayan Kaymakam Murat Ak'a, Belediye Meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla Fahri Hemşehrilik Beratı verildi.

Berat, Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş tarafından düzenlenen törende Kaymakam Murat Ak'a takdim edildi.

Görev süresi boyunca ilçenin gelişimi, huzuru ve refahı için özveriyle çalışan Murat Ak'ın, yürüttüğü hizmetlerin yanı sıra mütevazı kişiliği, vatandaş odaklı yaklaşımı ve gönüllere dokunan tavrıyla Çavdarhisarlıların takdirini kazandığı belirtildi.

Fahri Hemşehrilik Beratı'nı almaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Kaymakam Murat Ak ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş'a, Belediye Meclis üyelerine, İl Genel Meclisi üyelerine ve Çavdarhisar halkına teşekkür etti. Ak, Çavdarhisar'da görev yapmış olmaktan her zaman gurur ve mutluluk duyacağını dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak'a Fahri Hemşehrilik Beratı - Son Dakika

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