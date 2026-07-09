Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak\'a veda programı düzenlendi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde görev yaparken Çüngüş Kaymakamlığı görevine atanan Murat Ak onuruna veda yemeği programı düzenlendi.

Programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, İl Genel Meclisi üyeleri, kurum amirleri, kamu personeli ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. Programın sonunda katılımcılara hitap eden Kaymakam Murat Ak, görev süresi boyunca uyum içerisinde çalıştığı tüm kurumlara, mesai arkadaşlarına ve ilçe halkına teşekkür ederek helallik istedi. Birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen hizmetlerin kendisi için her zaman ayrı bir anlam taşıdığını belirten Ak, Çavdarhisar'da görev yapmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Veda programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KÜTAHYA