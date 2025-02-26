Çavdır'da Kadın Cinayeti Davasında İkinci Duruşma

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Haber: Muhammet Fatih BAŞÇI

(BURDUR)- Burdur'un Çavdır ilçesinde eski eşi Özlem Şımarık'ı öldüren Tarık Yılmaz ve ona yardım ettiği öne sürülen 8 kişi hakkında açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada, 2 sanık daha adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat'ta meydana gelen olayda, "kasten yaralama" suçundan hükümlü olan ve kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş yapması gereken süreçte cezaevine dönmeyen Tarık Yılmaz, eski eşi 28 yaşındaki Özlem Şımarık'ı kaldığı otel odasında av tüfeği ve bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Tarık Yılmaz, Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı bağ evinden dağlık alana kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı. Soruşturma kapsamında Tarık Yılmaz ile birlikte ona yardım ettiği öne sürülen 8 kişi tutuklandı. Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle Tarık Yılmaz hakkında "Boşandığı eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, Gökay S. ile Adem S. hakkında "kadını tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme ve suçluyu kayırma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yardım ettiği öne sürülen diğer 6 sanık Erdal A., Mehmet Ç., Meryem S., Kazım Ö., Şaban A. ve Mustafa S. hakkında da "kadını tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, suçluyu kayırma" suçlarından 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Yargılama Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşma ile devam etti. Duruşmaya, Tarık Yılmaz ve ikisi tutuksuz diğer 8 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak daha önce dinlenmeyen tanıklar dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından sanıklardan Meryem S. mahkemede, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Özlem'in ölmesini istemedim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Çocuklarım var, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Erdal A. ise; "Olayla alakam yok. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Gökay S. de "Bu olaydan hiç haberim yok. İki çocuğunun annesini öldüren kanı bozuk birinin iftirasıyla tutukluyum. 10 aydır ömrüm alınıyor. Bu olayın neresindeyim. Delil yetersizliğinden değil, suçsuzluğumu ispat ederek beraat etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ç, "Olayla hiçbir alakam yoktur. Uyuduğum esnada yanımda olanların kurbanı oldum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuşurken Şaban A. ise "Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Adem S., "Tarık beni azmettirici olarak gösterdi. Tarık cezaevinden bana mektup gönderdi. 'Ben olması gerekeni yaptım, yıllardır çektiğim yeter' diyordu mektupta. Benim mekanım kapandı. O duvarda yazan adalet yerini bulacak. Burada beni azmettirici olarak gösteren basın benden özür dileyecek. Tutukluluğum devam etsin. 3 yıl da sürse ben bu işten aklanarak çıkacağım" diye konuşurken, cinayeti işleyen Tarık Y. ise mahkeme Başkanı'nın "Ssöyleyecek bir şeyin var mı" sorusuna "yoktur" diyerek yanıt verdi.

Tutuksuz sanıklar Mustafa S. ile Kazım Ö. ise adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep ettiler.

Kısa bir ara veren mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Meryem S. ve Gökay S.'yi adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

"Biz Özlem ve Özlem gibi bütün kadınlar için mücadelemizi devam ettiriyoruz"

Mahkeme sonrası gazetecilere açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü avukatlarından Yağmur Burçin Sayın şunları söyledi:

"Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bugün Özlem Şımarık'ın ikinci duruşmasındaydık. 2 tane tahliye var. Savcı mütalaasında tutukluluklarının devamını istedi. Sanıklardan 5'i tutuklu yargılanmakta. Biz Özlem ve Özlem gibi bütün kadınlar için mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bu dosyanın da takipçisi olacağız. Dernek olarak takipteyiz. En ağır cezadan cezalandırma talebimiz var. Bu vahşice cinayetlere dur demek için tüm çabamızla çalışıyoruz."