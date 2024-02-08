Çavdır\'da Kadın Cinayeti: Eski Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

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MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'un Çavdır ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Tarık Yılmaz, geçen yıl boşandığı eski eşi Özlem Şımarık'ın (28) kaldığı otele gitti. Özlem Şımarık'ı bıçak ve yanında getirdiği tüfekle yaralayan Yılmaz kaçtı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tarık Yılmaz ise ona yardım eden beş kişi ile birlikte yakalandı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde bu sabah 'kasten yaralama suçundan' bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkan Tarık Yılmaz, 14 Ocak 2023 tarihinde boşandığı Özlem Şımarık'ın kaldığı otele geldi. Otelde ikili arasından tartışma çıktı. Tarık Yılmaz, Şımarık'ı bıçak ve tüfekle ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Otele gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özlem Şımarık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özlem Şımarık'ın 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Valilikten olayla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"Meydana gelen kasten öldürme suçuyla ilgili, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan firari şahsın ve kaçmasına yardım eden şahısların yakalanmasına yönelik, Emniyet Ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmalar neticesinde; Tarık Yılmaz isimli şüpheli şahıs Denizli Çameli ilçe merkezinde bulunan bir bağ evinde olduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda dağlık alana kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda kullanılan suç aleti tüfek ve bıçak ele geçirilmiş olup ayrıca şüpheli şahsın kaçmasına yardım ettiği tespit edilen (5) şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmış olup tahkikat kapsamlı bir şekilde devam etmektedir."