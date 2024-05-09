Cavit Çağlar, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Cavit Çağlar, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i Ziyaret Etti

Cavit Çağlar, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir\'i Ziyaret Etti

Devlet eski Bakanı ve iş insanı Cavit Çağlar, Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Şadi Özdemir'e yeni görevinde başarılar diledi.

09.05.2024 17:14  Güncelleme: 17:37
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Devlet eski Bakanı ve iş insanı Cavit Çağlar, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i ziyaret etti. Çağlar, Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Şadi Özdemir'e yeni görevinde başarılar diledi.

Devlet eski Bakanı ve iş insanı Cavit Çağlar, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde yüksek oy oranıyla Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Şadi Özdemir'e tebrik ziyaretinde bulundu. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette Cavit Çağlar'a, torunu Alihan Hattat'ın yanı sıra Olay Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali İnan, Olay Gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yılmaz, köşe yazarı İhsan Aydın ve İsmail Öztat eşlik etti.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Cavit Çağlar, Başkan Şadi Özdemir'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Özdemir'i yıllar önceden tanıdığını anlatan Çağlar, başkan olana kadar farklı kademelerde görev aldığını hatırlattı. Özdemir'in şimdi nöbeti devralıp, direksiyona geçtiğini dile getiren Çağlar, bugün Bursa ve Nilüfer'e hizmet etme imkanının doğduğunu belirterek, "Şadi Özdemir'in başarılı olacağından eminim. Kendisiyle iyi bir dostluğumuz var. Kardeşlik, ağabeylik ilişkilerimiz var. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cavit Çağlar'ı 1992 yılında tanıma fırsatı bulduğunu belirtti. Çağlar'ın vizyonundan faydalandığını ifade eden Özdemir, ağabeylik yapan bir büyüğü olarak kendisinden çok fazla konu öğrenme imkanı yakaladığını söyledi.

Uzun yıllardır belediyecilik hizmetlerinin içinde olduğunu anlatan Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde pek çok yenilikçi yaklaşımı ve projeyi birlikte hayata geçirdiklerini anlattı. Bozbey'in Nilüfer'i güzelleştirdiğini söyleyen Özdemir, " Şimdi Nilüfer herkesin yaşamak istediği bir kent oldu. Biz de bu duyguyu, Nilüferli olma duygusunu büyüteceğiz. Yine o zamandan devam eden kültür, sanat ve spor kenti duygusunu büyütüp, tarım alanlarını da koruma güdüsü ile birlikte kalkınma, koruma dengesi üzerinden yürüyerek, planlarımızı ve projelerimizi bu çerçevede yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Mevcut sanayi alanlarının dışında bundan sonra Bandırma'ya kadar olan bölgede açılacak yeni sanayi bölgelerinin yeni bir talep ve yoğunluk olarak Nilüfer'e yansıyacağını söyleyen Özdemir, bunun da çeşitli sorunları beraberinde getireceğine değindi. Özdemir, yaşam kalitesi, kültür ve sanat açısından birçok olanağın Nilüfer'de yer aldığını vurguladı. Nilüfer'de yaşamak isteyenlerin sayısının giderek arttığını ve bu nedenle planlamaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Özdemir, "Yeni planlamalar, yeni yoğunluğu getiriyor. O yüzden herkesin aklına, fikrine, dayanışmasına ihtiyaç var. Biz, kenti, kentin dinamikleri ile ortak akılla yönetmek istiyoruz. Çünkü buranın sorunlarını, hepimiz paylaşıyoruz" dedi.

Kent kirliliği, trafik ve deprem konularındaki sorunlara da değinen Özdemir, "Akıllarımızı birleştirelim. Yeni planlamalarla kentimizi çağdaş bir kent haline getirmek istiyoruz. Bu amacımıza ulaşmak içinde gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin bir bölümüne Bursaspor yönetimi de katılarak Başkan Özdemir ve Cavit Çağlar ile sohbet etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cavit Çağlar, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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