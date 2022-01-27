Çay bahane sohbet şahane - Son Dakika

Cumayeri Belediye Başkanı Koloğlu, 'Başkanla akşam çayı' adı altında düzenlediği toplantılarla Cumayerli vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor. Makamın değil halkın başkanı olduğunu gösteren Koloğlu'nun bu toplantıları halkında takdirini topluyor.

Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, kış aylarında vatandaşlarla daha çok görüşebilmek, muhabbet, sohbet etmek amacı ile "Başkanla Akşam Çayı" programını başlattı.

Başkan Mustafa Koloğlu ikinci toplantısında Muammer Duman'a ait Duman kıraathanesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çay eşliğinde vatandaşlar ile sohbet eden Koloğlu, varsa istek ve taleplerini not alarak çözüme kavuşturuyor.

Programla ilgili bilgeler veren Mustafa Koloğlu, "Göreve geldiğimizden bu yana hiç halkımızdan kopmadık. Yaptığımız çalışmalarda halkımızın da büyük desteği ve teveccühü var. Sık sık yaptığımız mahalle ziyaretlerimize kış olduğu için yapamıyorduk. Bizde akşamları kıraathanelerimizde vatandaşla bir araya gelerek varsa sorunlarını dinliyoruz. İlk toplantımız güzel geçmişti. Bu ikinci toplantımız. Vatandaşlarımızla sohbet ettik, onları dinledik, yaptığımız projeler ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Hem vatandaşlarımıza hem kıraathanesini bize açan Muammer Duman kardeşimize teşekkür ederim" dedi.

Cumayeri sakinleri ise "Bizler Mustafa başkanımızı içimizden biri olduğunu zaten biliyorduk. Ama onca işinin arasında bize de böyle zaman ayırması bizleri son derece memnun ediyor. Asıl olan çay değil, başkanla bir araya gelmemiz. Yani çay bahane sohbet şahane. Bize makamın değil halkın başkanı olduğunu gösterdiği ve bu programı düzenlediği için teşekkür ederiz" dediler. - DÜZCE