Çay İlçe Tarım ekipleri Deresinek ve Eber\'de büyükbaşlara şap ve brusella aşısı yaptı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sonbahar aşılama kampanyası çerçevesinde büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşıları yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Deresinek ve Eber köylerinde bulunan büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışması gerçekleştirildi.

Bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmaların ilçe genelinde devam ettiği bildirildi.