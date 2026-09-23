Çay İlçe Tarım ekipleri Deresinek ve Eber\'de büyükbaşlara şap ve brusella aşısı yaptı

Çay İlçe Tarım ekipleri Deresinek ve Eber'de büyükbaşlara şap ve brusella aşısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sonbahar aşılama kampanyası kapsamında Deresinek ve Eber köylerindeki büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşısı yapıldı. Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bulaşıcı hastalıkları önlemeye yönelik çalışmaları ilçe genelinde sürüyor.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sonbahar aşılama kampanyası çerçevesinde büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşıları yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Deresinek ve Eber köylerinde bulunan büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışması gerçekleştirildi.
Bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmaların ilçe genelinde devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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