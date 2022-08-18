Çayağzı Mahallesi Sakinleri, Artvin Belediye Başkanı Elçin'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çayağzı Mahallesi Sakinleri, Artvin Belediye Başkanı Elçin'i Ziyaret Etti

18.08.2022 17:28
Çayağzı Mahallesi Sakinleri, Artvin Belediye Başkanı Elçin'i Ziyaret Etti

Çayağzı Mahalle Muhtarı Filiz Dede ve mahalle sakinleri, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin’i ziyaret etti.

Çayağzı Mahalle Muhtarı Filiz Dede ve mahalle sakinleri, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'i ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Mahalle Muhtarı Filiz Dede, yıllardır el değmemiş Kazım Karabekir Caddesi'nde yapılan düzenleme ve altyapı çalışmalarından dolayı mahalleli adına Başkan Elçin'e teşekkür etti. Mahalle sakinleri de istek ve taleplerini Başkan Elçin ile paylaştı.

Ziyaretlerinden ötürü Çayağzı Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Başkan Elçin, muhtarların vatandaş ile belediye arasında bir köprü oluşturduğunu belirterek imkanlar dahilinde hazırlanan programlarla mahallere hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Ziyaret, Çayağzı Mahallesi sakinlerinin Başkan Elçin'e çiçek takdim etmesi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çayağzı Mahallesi Sakinleri, Artvin Belediye Başkanı Elçin'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayağzı Mahallesi Sakinleri, Artvin Belediye Başkanı Elçin'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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