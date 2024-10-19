Çaycuma'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Çaycuma'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Çaycuma\'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Çaycuma ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal'ın konuşmasıyla gerçekleştirildi. Törenin ardından kahvaltı etkinliği düzenlendi.

19.10.2024 14:44  Güncelleme: 14:46
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19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Çaycuma ilçesinde tören düzenlendi. Düzenlenen tören kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından günün önemine hitaben Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal konuşma gerçekleştirdi.

Muhtarlar Günü dolayısıyla Çaycuma'da düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, İlçe Tarım Müdürü Rıfat Verim, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir, Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam, Şoförler Odası Başkanı Barbaros Uçar, İl Genel Genel Meclis Üyeleri, belediye meclis üyeleri, idare amirleri köy ve mahalle muhtarları ile kalabalık topluluk katıldı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi. Törende konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal, "Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.

Buradaki törenin sona ermesiyle birlikte Çaycuma Belediyesi'ne ait Yaşampark Piramit Kafede kahvaltı etkinliği düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga ve Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Şerif Bekiroğlu tarafından Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal'a çiçek takdim edildi.

Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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