Çaycuma\'da Akıl ve Zeka Oyunları Fuarı Açıldı

Çaycuma ilçesinde "8. Çaycumalılar Buluşuyor" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çaycuma Akıl ve Zeka Oyunları Fuarı'nın (ÇAZOP) açılışı gerçekleştirildi.

7'den 70'e Herkes İçin Oyun" sloganıyla yola çıkan fuar, 2-3 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda, 4 Mayıs'ta ise Yaşam Park'ta Çaycuma halkıyla buluşuyor.

Programa; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Fuarın açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi. 81 ili temsilen hazırlanan toplam 81 oyun, katılımcılara sunuluyor. Fuarda; 35 masa oyunu, 10 dev oyun, 36 bireysel oyun, yer alıyor. Etkinlikte 12 öğretmen ve 50 öğrenci gönüllü olarak görev alırken, organizasyon bölge açısından da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Açılış konuşmasında Kaymakam Kaya, çocukların zihinsel gelişimine katkı sunan bu tür etkinliklerin önemine değinerek, toplumun her kesiminin bu fuardan faydalanabileceğini belirtti. Belediye Başkanı Kantarcı ise, "Akıl ve zekayla donatılmış bireyler geleceğimizi şekillendirecek. Bu fuar, hem eğlenceyi hem de eğitimi bir araya getiriyor" dedi.

Her yaştan katılımcıya açık olan fuar, özellikle aileler ve öğretmenler tarafından büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler, oyunlar aracılığıyla hem eğleniyor hem de stratejik düşünme, problem çözme ve dikkat geliştirme becerilerini artırma fırsatı yakalıyor.

ÇAZOP Fuarı, 4 Mayıs akşamına kadar ziyaret edilebilecek. - ZONGULDAK