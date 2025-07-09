Çaycuma\'da Kestane Balı Hasadı Yapıldı

Çaycuma'da kestane balı hasadı, Kaymakam Adem Kaya'nın katılımıyla düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. İlçede çiftçilik yapan Hasan Kalpaklı'ya ait kestane balı üretim alanında yapılan hasada, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğal üretimiyle öne çıkan kestane balının hasat sürecine eşlik eden Kaymakam Kaya, üretici Hasan Kalpaklı'dan üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Hasat alanında vatandaşlarla sohbet eden Kaya, yerel üretimin desteklenmesi ve doğal ürünlerin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Kaymakam Kaya yaptığı açıklamada, "İlçemizde doğal üretim yapan çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Bu tür faaliyetler hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de sağlıklı ürünlerle halkımızın buluşmasına vesile oluyor." ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK