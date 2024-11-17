Çaycuma'da Milli Atletler Gazetecileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çaycuma'da Milli Atletler Gazetecileri Ziyaret Etti

Çaycuma\'da Milli Atletler Gazetecileri Ziyaret Etti

Çaycuma'da düzenlenen 4. yol koşusunda milli sporcular gazetecilere nostaljik anılarını anlattı.

17.11.2024 20:52
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen 4. yol koşusuna katılmak için ilçeye gelen atletizmin milli spor duayenleri ilçede gazetecileri ziyaret etti. Milli sporcular burada anılarını tazeledi.

Türkiye'de sayısız koşulara katılan ve dereceleriyle ülkenin gururu olan Atletizmin duayen isimleri Çaycuma'da düzenlenen 4.yol koşusuna katıldı.Milli Atletler Velli Ballı, Gazi Aşıkoğlu, Mithat Şahin, Metin Değirmenci ve 4. yol koşusunda kadınlar kategorisinde birinciliği elde eden milli atlet Fatma Arık, yol koşusunun tamamlanmasının ardından gazetecileri ziyaret etti.Çaycuma'ya ilk defa Ankara'dan katılan ve kadınlar kategorisinde birinciliği elde eden milli atlet Fatma Arık ise ilçede böyle bir organizasyonda olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gazetecilerle sohbet eden milli atletler burada nostalji anılarını anlattı. Sayısız katıldığı koşularda hem madalyalar elde eden hem de atletizmin duayenleri olarak bilinen milli sporcular Çaycuma'da bulunmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma'da Milli Atletler Gazetecileri Ziyaret Etti - Son Dakika

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