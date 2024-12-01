Çaycuma'da Tarım Destekleme Toplantıları - Son Dakika
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Çaycuma'da Tarım Destekleme Toplantıları

Çaycuma\'da Tarım Destekleme Toplantıları

Çaycuma'da çiftçilere yönelik tarım destekleri ve zararlılarla mücadele hakkında bilgiler verildi.

01.12.2024 18:13
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Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Hacıibadi, Akyamaç ve Ramazanoğlu köylerinde tarımsal ve hayvansal destekleme toplantıları düzenledi.

Toplantılarda, çiftçilere yönelik önemli bilgiler verilerek, tarım ve hayvancılık sektöründeki devlet destekleme programları hakkında detaylı açıklamalar yapıldı. Katılımcılara, devletin sağladığı teşvikler ve destekler hakkında bilgilendirme sunuldu.

Toplantıların bir diğer önemli gündem maddesi ise, Kahverengi Kokarca Böceği ile mücadele oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu zararlının tarım alanlarına verebileceği ciddi zararlar ve kışlak mücadelesinin önemi konusunda uyarılarda bulundu. Çiftçilere, zararlının yayılmasını engellemek için etkili mücadele yöntemleri hakkında tavsiyeler sunularak, tarım alanlarının korunması için gereken önlemler hatırlatıldı.

Bu tür bilgilendirme toplantılarının, çiftçilerin bilinçlenmesi ve tarımda verimliliğin artırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Katılımcılar, sunulan destekleme programları ve zararlılarla mücadele konusunda memnuniyetlerini dile getirdiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma'da Tarım Destekleme Toplantıları - Son Dakika

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