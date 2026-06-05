Çaycuma'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çaycuma'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Çaycuma\'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı
05.06.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerinde sergi açılışına katıldı.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yıl Sonu Sergisi'nin açılışına katıldı.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan 70 usta öğretici tarafından açılan 420 kursta eğitim gören yaklaşık 7 bin 500 kursiyerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, düzenlenen sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

Açılışın ardından sergi alanındaki stantları gezen Kaymakam Kaya, kursiyerler ve usta öğreticilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergilenen eserleri inceleyen Kaya, kursiyerleri ve usta öğreticileri emeklerinden dolayı tebrik etti.

Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Kaymakam Kaya, bu tür çalışmaların bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal kalkınmaya da önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Adem Kaya, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaycuma'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı
İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo’nun Ankara konseri iptal edildi İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara konseri iptal edildi
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

18:08
Kılıçdaroğlu MYK’yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 18:40:42. #7.12#
SON DAKİKA: Çaycuma'da Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.