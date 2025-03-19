Çaycuma protokolü şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya ve protokol, Şehit Yakınları ve Gaziler ile düzenlediği iftar programında anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Programda, duygu dolu anlar yaşandı ve Kaymakam Kaya, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenerek, onların taleplerini dinledi.

İftar programına katılan ailelerle tek tek sohbet eden Kaymakam Kaya, şehitlerin emanetleri ve kahraman gaziler için söyledikleri duygusal sözlerle dikkat çekti. Kaymakam Kaya, yaptığı açıklamada, "Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri ve kahraman gazilerimiz her zaman baş tacımızdır. Onların her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Programa katılan şehit yakınları ve gaziler, Kaymakam Kaya'nın ilgi ve desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti. İftarın ardından duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar, bu tür etkinliklerin şehitlerimize ve gazilerimize olan minnet duygularını pekiştirdiğini belirttiler. Kaymakamlık tarafından düzenlenen bu anlamlı iftar programı, Çaycuma'da birlik ve beraberliğin simgesi haline geldi.

Düzenlenen yemeğe; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Doğukan Orhan, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - ZONGULDAK