Çaydanlıkçı Zeki son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Çaydanlıkçı Zeki son yolculuğuna uğurlandı

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81 yaşındaki Zeki Yılmaz, Samsun'da yarım asırdır çaydanlık ve mutfak gereçleri tamiri yaparak kentin simgesi haline gelmişti. Sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden usta, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Samsun'da yaklaşık yarım asırdır çaydanlık ve mutfak gereçleri tamiri yaparak kentin simge esnafından biri haline gelen, herkesin "Çaydanlıkçı Zeki" olarak tanıdığı 81 yaşındaki Zeki Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Zeki Yılmaz, Samsun'un Atakum ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. Vefat haberi başta esnaf camiası olmak üzere Samsun'da büyük üzüntüyle karşılandı.

İlkadım ilçesinde yaklaşık 5 metrekarelik dükkanında yıllardır çaydanlık ve çeşitli mutfak gereçlerini tamir ederek eski eşyaları yeniden kullanılabilir hale getiren, "eski mutfak eşyalarına ikinci bahar yaşatan usta" olarak tanınan Yılmaz için İlkadım Büyük Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Yılmaz'ın ailesi, çocukları, yakınları, çok sayıda esnaf ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından Zeki Yılmaz'ın naaşı, dualar eşliğinde Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kentte uzun yıllar çalışkanlığı ve mesleğine olan bağlılığıyla tanınan Zeki Yılmaz'ın vefatı, onu tanıyanlar arasında derin üzüntü oluşturdu.

Kaynak: İHA

Zeki Yılmaz, Samsun, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaydanlıkçı Zeki son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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