Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hac vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkan hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı.

Osman Nuri Aksoy Cami'de gerçekleştirilen uğurlama programına katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hacı adaylarıyla tek tek selamlaştı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, daha sonra eller semaya açılarak hep birlikte dualar edildi. Bünyamin Çiftçi, "Hacı farzını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden hacı adaylarımızı dualarla uğurladık. Rabbim ibadetlerini kabul, hayırlısıyla gidip dönmeyi nasip eylesin" dedi. - KOCAELİ